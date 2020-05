Due nuovi positivi in Premier League. Il Bournemouth rivela: "Uno di loro è un nostro giocatore"

La Premier League ha annunciato di aver trovato due nuovi positivi al Coronavirus dopo il secondo round di test su 996 persone tra calciatori e membri dello staff dei club. Uno dei due nuovi contagiati è un giocatore del Bournemouth che lo ha confermato ufficialmente senza però rivelare il nome della persona in questione: "L'AFC Bournemouth può confermare che uno dei suoi giocatori è risultato positivo al Covid-19, dopo il secondo turno di test. In linea con i protocolli della Premier League, si autoisolerà per un periodo di sette giorni prima di essere nuovamente testato in un secondo momento", recita il comunicato del club inglese.