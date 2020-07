E' finita la Premier! Liverpool stellare, 99 punti. Ma il City di Guardiola 2 anni fa fece meglio

S'è conclusa questo pomeriggio la Premier League 2019/20. Il Liverpool, che ha vinto 32 delle 38 partite di campionato, ha concluso con 99 punti. Un traguardo incredibile, ma non un record: due anni fa il City di Guardiola vinse la Premier con 100 punti.

99 - Liverpool finished the season with 99 points, the second-highest return in English top-flight history behind only Manchester City's 100 points in 2017-18. Crazy. pic.twitter.com/aOsreooHDK

— OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020