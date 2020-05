EFL, i due positivi sono dell'Hull City. Entrambi in autoisolamento per i prossimi 7 giorni

Nelle scorse ore era stata la EFL a comunicare la presenza di due positivi sui 1014 test effettuati fra giocatori e staff della Championship. Nel comunicato non si faceva riferimento a quale club appartenessero i due soggetti individuati e allora a far chiarezza ci ha pensato la società in questione, ovvero l’Hull City. Questo il comunicato nel quale si mantiene comunque l’anonimato dei due contagiati: “L’Hull City conferma che due persone sono risultate positive al Covid-19 dopo il primo round di test effettuati al centro sportivo. I nomi non saranno resi noti e il club chiede che questa scelta venga rispettata. I due, entrambi asintomatici e senza sintomi febbrili, andranno in autoisolamento per 7 giorni, seguendo le direttive del protocollo della EFL, prima di essere nuovamente sottoposti ai test”.