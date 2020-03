Emergenza Coronavirus, bel messaggio di Ozil: "Il calcio non ha importanza, siate coscienziosi"

Gran bel messaggio, quello pubblicato del centrocampista dell'Arsenal Mesut Ozil oggi su Twitter: "Il calcio non ha importanza in questo momento. La salute e il benessere di tutti sono molto piĂą importanti di ogni altra cosa. Ragazzi, prendete tutte le precauzioni che potete, siate coscienziosi e preoccupatevi di tutti, specialmente di quelli che sono ad alto rischio. Mentre affrontiamo questo problema globale, non dovremmo dimenticare di ringraziare tutti i medici, le infermiere, gli scienziati, ecc. del mondo, che stanno contribuendo a impedire la diffusione di questo virus. Saranno sotto pressione nelle prossime settimane e meritano il nostro rispetto e la nostra gratitudine", il tweet del nazionale tedesco sull'emergenza COVID-19.

Football does not matter right now. The health and wellbeing of everyone is far more important than everything else. Guys, take all the precautions you can - be mindful and considerate of everyone, especially those who are at high risk. 🙏🏼 #M1Ö (1/2) — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 13, 2020