Emergenza Coronavirus, in Spagna LaLiga organizza festival benefico durante l'isolamento

In Spagna divampa sempre più l'Emergenza Coronavirus e, come in Italia, tutti sono obbligati a restare chiusi in casa per non favorire la diffusione del virus. Così a tenere intrattenuti gli spagnoli ci ha pensato il calcio o, comunque, chi lo gestisce. LaLiga con Banco Santander, Universal Music e il resto dei suoi sponsor, giocatori, club e artisti si sono messi in moto per un festival solidale con oltre 20 artisti nazionali e internazionali. LaLigaSantander Fest, questo il nome della kermesse virtuale, sarà visibile oggi alle 18 sull'app LaLigaSportsTv e, in Spagna, anche in tv sul canale Movistar LaLiga. In occasione della manifestazione, sarà possibile anche effettuare una donazione per aiutare la sanità locale alle prese con la stessa emergenza italiana. Una bella iniziativa per allietare questo lungo periodo di confinamento domiciliare e dare un gran segnale di solidarietà a tutta la nazione.