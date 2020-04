Emergenza Coronavirus. Manchester United, 6 milioni di sterline da rimborsare ai tifosi

Secondo i media inglesi, il Manchester United ha calcolato che dovrà rimborsare ai suoi abbonati circa 6 milioni di sterline a titolo di risarcimento per le partite che non saranno in grado di assistere dal vivo al'Old Trafford a causa dell'emergenza coronavirus. Una perdita importante per i Red Devils che contano quasi sempre su uno stadio pieno ad ogni gara.