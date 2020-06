"Eroe", "ispirazione", "orgoglio di Manchester": United e City si congratulano con Rashford

Marcus Rashford ha convinto il governo inglese ad approvare il Covid Summer Food Fund , ovvero un'iniziativa che permetta a bambini poveri di usufruire dei buoni pasto scolastici gratuiti anche nel periodo in cui le scuole sono chiuse. Una lotta che ha visto l'attaccante del Manchester United in prima fila per difendere i diritti dei più deboli, soprattutto in un momento così difficile a livello globale.

I Red Devils, ovviamente, hanno supportato il loro talento e gli hanno dedicato un bel post sui social network, in cui lo definiscono "eroe, ispirazione, uno di noi". E i cugini-rivali del Manchester City hanno fatto eco, applaudendo l'avversario e scrivendo "Lavoro fantastico, hai reso orgogliosa la nostra città".

A hero. An inspiration. One of our own.

We are so proud of you, @MarcusRashford ❤️ pic.twitter.com/haAb0m2I4u

— Manchester United (@ManUtd) June 16, 2020