Flamengo indispettito da Jorge Jesus-Benfica: nessuna cessione al club portoghese in estate

vedi letture

Il Flamengo non ha digerito il "tradimento" di mister Jorge Jesus, che ha attivato la clausola presente nel proprio contratto per tornare in Portogallo, più precisamente al Benfica. Il club brasiliano, come riporta l'emittente locale Sport, non ha gradito soprattutto il fatto di non essere stato avvisato dei primi contatti e ha deciso quindi di non effettuare operazioni con gli encarnados. Nessun talento rossonero sarà così venduto alla società di Lisbona, almeno nella prossima finestra di mercato.