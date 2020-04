Flick ha firmato oggi il contratto fino al 2023 col Bayern. Con tanto di mascherina

Già ufficiale dallo scorso 3 aprile, Hansi Flick non sarà solo il caretaker ma guiderà il Bayern Monaco fino al 2023. Nella giornata di oggi, però, l'allenatore era nella sede dei bavaresi per mettere nero su bianco fisicamente con la società tedesca. E ha posato in foto con la dirigenza al gran completo, da Kalle Rummenigge in poi, con tanto di mascherina d'ordinanza.