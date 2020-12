FOTO - Il QPR si inginocchia, il Millwall no: l'esultanza di Chair per Parigi e Black Lives Matter

vedi letture

"No al razzismo", il messaggio è arrivato forte e chiaro anche durante la sfida di ieri sera tra Millwall e QPR in Championship inglese. Dopo il dibattito dei giorni scorsi e i fischi da parte dei tifosi dei Dockers ai loro stessi giocatori inginocchiati per mostrare la vicinanza al movimento Black Lives Matter ("Per motivi politici e non razziali", a detta dei tifosi), i 2000 supporters biancoblù presenti allo stadio questo martedì hanno applaudito tutti insieme la squadra di casa e gli avversari quando, prima del match, i 22 in campo hanno esibito uno striscione contro ogni tipo di discriminazione nel calcio: "Equality - United for Change".

A inginocchiarsi, poi, ci ha pensato Ilias Chair, centrocampista ospite che dopo il gol del provvisorio 0-1 ha voluto manifestare proprio così il suo supporto alla campagna contro il razzismo e ai tristi fatti di Parigi. Avevano fatto altrettanto i suoi compagni prima del fischio d'inizio del match. Per la cronaca, la suddetta partita è terminata 1-1 con pareggio finale di Bodvardsson.