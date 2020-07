Francia, bufera sui tifosi del PSG: ieri non hanno rispettato il distanziamento allo stadio

La partita amichevole disputata ieri dal PSG contro il Waasland-Beveren (7-0 il finale) ha scatenato feroci polemiche in Francia. Il motivo? I tifosi di casa non hanno rispettato le regole sul distanziamento sociale e si sono ammassati in un settore del Parco dei Principi. L'Associazione nazionale delle leghe sportive professionistiche "condanna questo comportamento e invita tutti gli spettatori e tutti i gruppi di tifosi a essere responsabili e a rispettare le istruzioni sanitarie".

In una lettera al ministro dello sport, Roxana Maracineanu, il presidente dell'Associazione ha espresso la sua rabbia, il suo sgomento e la sua preoccupazione per tali atti, considerati irresponsabili. E le immagini avrebbero fatto rabbrividire proprio il Ministero dello Sport, riferisce RMC Sport citando l'entourage del ministro: “Questo ritorno dei tifosi allo stadio è una buona cosa, ma tale comportamento è un rischio per la salute dei tifosi e dà un cattivo segnale".