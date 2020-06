Galatasaray, non c'è pace per Falcao: nuovo KO, salterà la sfida col Basaksehir

vedi letture

Stagione sfortunata per Radamel Falcao. L'attaccante colombiano del Galatasaray, che ha già saltato ben 19 partite a causa di vari problemi, sarà assente per altre due settimane per una lesione muscolare alla gamba destra. Il 34enne ex Monaco ed Atletico Madrid non sarà in campo domenica nell'importantissima sfida contro il Basaksehir capolista.