Galatasaray, per Muslera frattura di tibia e perone: tornerà in campo nel 2021

Arrivano aggiornamento relativi al drammatico infortunio rimediato oggi da Fernando Muslera, ex portiere della Lazio oggi al Galatasaray. L’uruguaiano si è infortunato gravemente nel primo tempo del match contro il Rizespor, rendendo necessaria anche una lunga sosta durante il match. Come riportato da Gazzetta.it, il giocatore ha riportato la frattura di tibia e perone della gamba destra dopo uno scontro di gioco. L’estremo difensore è attualmente ricoverato in ospedale e difficilmente riuscirà a tornare in campo prima del 2021.