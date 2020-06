Rizespor-Galatasaray sospesa per 8 minuti: gravissimo infortunio per Muslera

Il match fra Rizespor e Galatasaray, valido per la ventisettesima del campionato turco, è stata interrotta per otto minuti nel primo tempo. Questo perché è stata fatta entrare un'ambulanza per soccorrere l'ex laziale Fernando Muslera, gravemente infortunato alla gamba destra, visibilmente fratturata. Probabile che la sua assenza dai campi possa prolungarsi per dei mesi.