Ufficiale Galatasaray, ufficiale Carlos Cuesta: "Davinson Sanchez mi ha detto di venire qui"

Carlos Cuesta inizia una nuova vita. Il difensore centrale, colombiano classe '99, lascia il Genk per salire a bordo di un jet diretto in Turchia e diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Ha firmato un contratto triennale con i Leoni, valido fino al 2028, per un affare da 8 milioni.

Il comunicato ufficiale

"Il trasferimento del calciatore professionista Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa è stato concluso con il club K. Racing Club Genk 322 VZW. A tal proposito, è stato concordato un pagamento complessivo di 8 milioni di euro netti, che verrà corrisposto al suo vecchio club in rate annuali distribuite su un periodo di tre stagioni. Il calciatore ha firmato un contratto di 3,5 anni che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2024-2025. In base a questo contratto, al giocatore verranno corrisposti i seguenti importi netti come stipendio garantito:

- per la seconda metà della stagione 2024-2025: 650mila euro

- per la stagione 2025-2026: 1,45 milioni di euro

- per la stagione 2026-2027: 1,55 milioni di euro

- per la stagione 2027-2028: 1.65 milioni di euro".

Il nuovo acquisto, Carlos Cuesta, ha rilasciato una dichiarazione ai canali ufficiali del club turco subito dopo aver firmato il nuovo contratto: "Sono molto felice di essere al Galatasaray. Voglio giocare subito. Giocare con grandi giocatori in questo grande club è il sogno di tutti. Spero di poter dare il cento per cento per il Galatasaray e per i nostri tifosi. Prima di venire qui, ho parlato con Davinson Sanchez. Mi ha detto: 'Vieni qui, il Galatasaray è il miglior club. Giocherai e farai salire il tuo livello'", ha svelato.

Proseguendo: "Inoltre, il fatto di trovare qui il mio compagno di squadra in nazionale è una bella sensazione. Il mio messaggio ai tifosi è che hanno un giocatore che darà il cento per cento in campo. Voglio anche dire che rispetterò il club e tutti i tifosi che vengono a ogni partita. Ogni partita, ogni minuto, cercherò di mostrare la mia qualità".