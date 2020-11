Germania, la Federcalcio rinnova la fiducia al ct Low. E guarda già all'Europeo del '24

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Federcalcio tedesca (DFB) ha comunicato di aver rinnovato la fiducia al ct Joachim Low in vista dell’Europeo del prossimo anno. Questa mattina infatti si è tenuta una riunione fra i dirigenti della DFB, il ct e Oliver Bierhoff per fare il punto della situazione soprattutto alla luce della pesantissima sconfitta subita contro la Spagna nelle scorse settimane. Un incontro in cui la fiducia nei confronti del lavoro del tecnico è stata ribadita spiegando, si legge nel comunicato, che una singola partita non può mettere in dubbio il lavoro di anni svolto da Low che ha permesso alla Germania di qualificarsi all’Europeo, di essere rimasto nella Lega A di Nations League e di essere testa di serie nei sorteggi delle prossime qualificazioni mondiali.

LA DFB ha la ferma condizione che Low “prenderà tutte le misure necessarie per giocare un grande Europeo e preparare al meglio i tornei successivi ovvero la Coppa del Mondo 2022 e l’Europeo del 2024, che sarà ospitato proprio dalla Germania".