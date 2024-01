Ghana già fuori dalla Coppa d'Africa: la Federazione esonera il ct Chris Hughton

Con due punti raccolti nelle tre gare del Gruppo B (dov'erano presenti anche Capo Verde, Egitto e Mozambico) della Coppa d'Africa il Ghana è ufficialmente fuori dalla competizione (impossibile anche la qualificazione come una delle quattro migliori terze classificate). Un risultato questo che è costato la panchina al commissario tecnico delle Black Star, Chris Hughton. Di seguito il comunicato ufficiale della Ghana FA:

"La Federcalcio del Ghana annuncia che Chris Hughton è stato sollevato dall'incarico di capo allenatore della nazionale maggiore con effetto immediato.

Il Consiglio Esecutivo ha inoltre deciso di sciogliere lo staff tecnico delle Black Stars.

La Federcalcio del Ghana fornirà nei prossimi giorni indicazioni sulla direzione futura delle Black Stars".

Hughton (65) nel corso della sua carriera ha allenato anche Nottingham Forest, Brighton, Norwich, Birmingham City e Newcastle.

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV

— 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 23, 2024