Gladbach, Rose: "La tradizione ci gioca contro. Un onore confrontarmi con Zidane"

Dopo aver strappato un punto a San Siro contro l’Inter nel primo match della fase a gironi di Champions League il Borussia Moenchengladbach di Marco Rose proverà a fare risultato anche fra le mura amiche. Avversario di turno: il Real Madrid reduce dal successo nel Clasico per 3-1 in casa del Barcellona: "La storia e la tradizione giocano un ruolo importante al Moenchengladbach - ha detto il tecnico dei tedeschi -, ma domani non ci aiuteranno. Siamo concentrati sul presente. Il Real Madrid ha grande qualità nella sua rosa. Sarà un incontro difficile".

Rose poi ha parlato del confronto in panchina con Zinedine Zidane: "È un grande onore per me confrontarmi con grandi giocatori e con un allenatore come Zinedine Zidane".