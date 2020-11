Griezmann torna a parlare: "E' il momento di mettere le cose a posto, ho sentito troppi commenti"

Antoine Griezmann torna a parlare e lo fa tramite i microfoni di Movistar+ in un’intervista che andrà in onda integralmente questa sera. Il francese, in particolare, sembra far riferimento alle tante voci circolate anche negli ultimi giorni circa presunti problemi nel rapporto con Leo Messi: “Non parlo pubblicamente dal giorno della mia presentazione a Barcellona, come ho detto anche quel giorno non voglio parlare al di fuori ma solo nel campo. Io sono così e le cose mi riescono meglio col pallone fra i piedi. Ma penso sia il momento di mettere le cose al proprio posto, da troppo tempo sento cose e commenti e ho già detto basta”.

In serata le dichiarazioni integrali dell’attaccante del Barcellona, anche sul suo rapporto con Leo Messi.