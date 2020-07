Guardiola, una maglia anti-razzista in conferenza: "Love Nina Simone, hate fascism"

Pep Guardiola si è sempre esposto, a differenza di molti altri colleghi, riguardo alcune questioni controverse, di natura politica e sociale. Le idee del tecnico catalano sono risapute e sono state espresse nuovamente oggi, durante la conferenza stampa in vista della sfida contro il Newcastle. Non a parole, ma attraverso una t-shirt indossata dall'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco; una maglia raffigurante la cantante di colore Nina Simone e la scritta "Love Simone - Hate Fascism". Il messaggio, ancora una volta, è chiaro.

Guardiola's wearing a Nina Simone t-shirt, which I never expected to be tweeting pic.twitter.com/0JScWO11kQ

— Sam Lee (@SamLee) July 7, 2020