Hakimi e Ziyech trascinano il Marocco: 3-1 alla Repubblica Centrafricana dopo 45'

Tutto apparentemente facile per il Marocco. La formazione allenata da Halilhodzic sta vincendo per 3-1 contro la Repubblica Centrafricana al termine dei primi 45': Hakimi sblocca il match al 10', pareggio illusorio di Mafouta e doppietta di Ziyech (primo gol su rigore) a fissare il risultato. Si stanno disputando anche altre tre partite: il Mali è in vantaggio 1-0 sulla Namibia, così come la Tunisia sulla Tanzania. Zero a zero invece tra Sudafrica e Sao Tome and Principe.