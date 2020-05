Havertz da record in Bundesliga. 35 reti prima di compiere 21 anni, nessuno come lui

Kai Havertz continua a bruciare record di precocità. Il trequartista del Bayer Leverkusen, che in questa ripresa di Bundesliga è stato spostato al centro dell'attacco, è il primo Under 21 ad aver raggiunto quota 35 reti nel massimo campionato tedesco. Dalla ripresa del campionato, Havertz ha già segnato 5 reti in 4 partite, nessuno come lui. Guardando tutta la stagione, sono 15 le reti, considerando anche le altre competizioni, più 8 assist, in 35 partite.