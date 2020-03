Honved, Sannino: "Mi sono sentito trattato come un untore"

"Mi sono sentito trattato come un untore". Dopo la quarantena, Beppe Sannino, allenatore dell'Honved di Budapest, è tornato in panchina in uno dei campionati europei che si è fermato più tardi. "È una cosa capitata - racconta al Corriere della Sera - a molti italiani all'estero. Non do colpe, credo sia dovuto al fatto che abbiamo dato visibilità al problema. E ora la situazione sta cambiando anche qui".