Huesca, due giocatori positivi al COVID-19: domani la sfida contro il Cadiz

Alla vigilia del debutto in campionato contro il Cadiz, l'Huesca ha comunicato di aver trovato due giocatori positivi al COVID-19 in seguito agli esami delle ultime ore. Come da protocollo, i due giocatori sono stati isolati e messi in quarantena nelle loro case e godono di buona salute. Il resto della squadra è stato sottoposto questa mattina a nuovi e il risultato sarà noto prima della partita contro il Cadiz.