Bild - Thiago Alcantara non rinnova e va al Liverpool: al Bayern Monaco 30 milioni di euro

vedi letture

Ex Barça vuole lasciare Bayern Monaco, Reds offrono 30 milioni

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Thiago Alcantara, centrocampista ex Barcellona che ha ancora un anno di contratto con il Bayern Monaco, non rinnoverà e anzi vuole lasciare il club bavarese con un anno di anticipo sulla scadenza 'naturale'. Lo scrive la 'Bild', precisando che il giocatore avrebbe già raggiunto un accordo, della durata indefinita, con il Liverpool, che ora è intenzionato a dare 30 milioni di euro al Bayern. I tedeschi però ne vorrebbero altri cinque, legati a bonus vari. In un'intervista sempre alla 'Bild' di pochi giorni fa, il presidente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge aveva rivelato che Thiago aveva già fatti presente ai suoi attuali dirigenti che aveva intenzione di andarsene in estate. (ANSA).