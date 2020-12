Le probabili formazioni di Krasnodar-Rennes - Si gioca per la gloria o quasi

vedi letture

Quasi un'amichevole quella che andrà in scena oggi pomeriggio, alle 18.55, tra Krasnodar e Rennes, gara valevole per la 5/a giornata del girone E di Champions League. La classifica parla chiaro: sia i russi che i francesi si trovano all'ultimo posto con 1 punto conquistato, quello della gara d'andata, ma soprattutto con l'aritmetica certezza di essere eliminati dalla Champions League. Si gioca, dunque, per la gloria o quasi perché chi arriva terzo ha la possibilità di consolarsi con la partecipazione alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa. Un solo precedente tra le due squadre, quello che si è verificato all'andata (1-1). L'arbitro è lo scozzese Collum, calcio d'inizio alle ore 18.55.

COME ARRIVA IL KRASNODAR - In campionato il Krasnodar occupa la nona posizione a quota 21 punti, nell’ultima partita i russi hanno subito una sconfitta per 1 a 0 contro il Futbol’nyj Kub Chimki. Quattro k.o. e una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. Probabile il 4-2-3-1 con Berg unico riferimento offensivo.

COME ARRIVA IL RENNES - Periodo negativo anche per il Rennes in campionato con un pari, nell'ultima gara contro lo Strasburgo, e altre quattro sconfitte. Settimo posto con 19 punti, ma serve una svolta per avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria. Probabile il 4-3-3 con Doku, Hunou e Del Castillo.