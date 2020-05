Torna la Bundes! Schalke, Wagner: "Due gol regalati. Infortuni? Nostra condizione è buona"

David Wagner, allenatore dello Schalke 04, dopo la sconfitta nel derby della Ruhr col Borussia Dortmund è intervenuto in conferenza stampa: "Non abbiamo giocato bene, almeno due gol erano facili da difendere. Le sconfitte nel derby sono dure da digerire, anche se disputate in quest'atmosfera bizzarra. Infortuni? Non mi pare che abbiamo avuto grossi problemi di condizione, ci sono mancate le distanze in difesa".