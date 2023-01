ufficiale Norwich, cambio in panchina. Esonerato Smith, al suo posto il tedesco Wagner

vedi letture

Il Norwich, una delle squadre più quotate in Championship e fresca di retrocessione dalla Premier League, ha cambiato allenatore. Esonerato il precedente tecnico Dean Smith, il suo posto è stato preso nelle scorse ore da David Wagner, ex Young Boys e Schalke e già su una panchina inglese per 4 anni dal 2015 al 2019, quella dell'Huddersfield.