Il Barcellona fatica, ma passa a Valladolid grazie a Vidal: gli highlights del match

Un gol di Arturo Vidal al 15' regala tre punti al Barcellona, che passa a fatica sul campo del Valladolid. Vittoria fondamentale per la corsa al titolo, gli azulgrana rimangono in scia del Real Madrid. I blancos domani sera scenderanno in campo per poter sfidare il Granada. Il Valladolid dovrà fare attenzione, ma ormai manca poco per raggiungere la salvezza matematica.