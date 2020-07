Il Barcellona vince il derby catalano contro l'Espanyol: 1-0, per Arthur solo panchina

Il Barcellona si impone di misura sull'Espanyol nel derby catalano valido per il 35° turno di Liga. Partita complicata per i blaugrana, trascinati da una rete di Luis Suarez al 56' e in dieci dal 50' a causa del rosso rimediato da Ansu Fati. Appena tre minuti dopo anche i biancazzurri sono rimasti comunque in inferiorità numerica per l'espulsione di Lozano.

Solo panchina per Arthur, nella notte in cui i blaugrana si riportano a -1 dalla vetta (la capolista Real però deve ancora giocare).