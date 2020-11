Il "calciatore perfetto" esiste? Per Marca sì: è un mix tra le qualità di Rodrygo e Vinicius

vedi letture

Il cammino in Champions League del Real Madrid sembrava più che compromesso quando Ivan Perisic ha trovato il gol del 2-2. Poi, però, ci hanno pensato due giovani brasiliani a salvare Zidane: Vinícius ha rotto gli indugi con una grande azione e ha fornito a Rodrygo l'assist vincente. Come sostiene Marca, il calciatore perfetto non esiste ma se si fondessero le qualità dei due connazionali ci andremmo molto vicini. Vinicius è "coraggioso e non si cura delle critiche o dei suoi errori, ci prova sempre". Rodrygo, invece, è "più cauto con la palla tra i piedi, ha un istinto che inizia a essere un vero e proprio talismano per il Real Madrid in Europa". Contro l'Inter ha segnato il suo quinto gol in Champions, ottavo con la maglia del club spagnolo. "Ho un rapporto speciale con questa competizione, spero continui così", ha ammesso a fine partita. L'Inter e Conte non se ne erano accorti.