Il ds del Bayer Leverkusen su Havertz: "Chelsea? Nessuna offerta ufficiale"

vedi letture

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha parlato a Sky Sports in Germania rispondendo a una domanda a proposito della possibile cessione di Kai Havertz al Chelsea: "Non abbiamo ancora ricevuto offerte. Sappiamo che diversi club sono interessati, ma non ci sono state offerte ufficiali. Abbiamo detto più volte che finiremo la stagione con tutta la nostra squadra a disposizione e questo include anche Havertz. Questo è ovvio per noi".