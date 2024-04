Ufficiale Il Friburgo annuncia un colpo per l'estate. A luglio arriva Osterhage dal Bochum

Nuovo acquisto in previsione del mercato estivo per il Friburgo, che l'ha già ufficializzato in queste ore.

Si tratta di Patrick Osterhage (24 anni), centrocampista classe 2000 di piede mancino che le Aquile di Germania hanno annunciato già adesso. Acquisto a titolo definitivo dal Bochum, altra squadra che milita in Bundesliga anche se ancora a caccia della salvezza.