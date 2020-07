Il PSG vince la Coppa di Francia col Saint-Etienne: 1-0 firmato Neymar, ma è allarme Mbappe

vedi letture

Dopo la Ligue 1 2019-2020, il Paris Saint-Germain vince anche la 103esima edizione della Coppa di Francia. A decidere la finale disputata allo "Stade de France" contro il Saint-Etienne è stata una rete di Neymar al 14'.