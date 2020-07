Il TAS dà ragione al Barça: nessuna irregolarità nel trasferimento di Neymar nel 2013

Attraverso i propri canali ufficiali, il Barcellona ha annunciato che il TAS ha respinto l'appello presentato daL Santos alla FIFA. Il club brasiliano aveva richiesto un risarcimento di 61.295.000 euro dal club catalano in ​​relazione al trasferimento di Neymar Jr. nel 2013.

Il TAS ritiene che il contratto tra Santos e il giocatore sia stato concluso di comune accordo, che il Barcellona non abbia violato alcuna regola o accordo quando ha pagato importi aggiuntivi al padre del giocatore e alla società N&N e che non si sia comportato in un modo fraudolento quando ha fatto firmare un pre-contratto al giocatore, né quando ha firmato l'accordo con il Santos per il trasferimento..

Il verdetto obbliga inoltre il Santos a pagare le spese legali, per ​​una cifra di 20.000 franchi svizzeri.