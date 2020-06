Il Vitoria senza Antonucci riparte da un ko. Crollo del Benfica in casa col Santa Clara

Sconfitta casalinga per il Vitoria Setubal, squadra portoghese che questa settimana ha rispedito a Roma Mirko Antonucci per un video postato sulla famosa piattaforma Tik Tok dopo la sconfitta contro il Boavista. La squadra di Velazquez è stata sconfitta 2-1 dal Rio Ave in casa e, in questo momento, naviga poco sopra la zona retrocessione.

Ben più sorprendente, però, il ko del Benfica: sconfitta 4-3 in casa dal Santa Clara, la squadra di Lisbona può ora essere scavalcata in classifica dal Porto al primo posto.