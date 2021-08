Colpo a sensazione dei Vancouver Whitecaps. Arriva il fantasista scozzese Ryan Gauld (25). Il trequartista di Aberdeen, paragonato ad inizio carriera a Leo Messi, ha firmato un contratto triennale. Lascia l'Europa dopo aver giocato a lungo in Portogallo tra Sporting Lisbona, Vitoria Setubal, Desportivo Aves e da ultimo Farense. In patria si registrano invece le tappe con il Dundee e l'Hibernian.

One of Scotland's finest playmakers is now a Whitecap 🌊

Welcome to Vancouver, @RyanGauld 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#VWFC pic.twitter.com/oao7cyxS7J

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) July 31, 2021