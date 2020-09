Lunga vita al re: il Vitoria Setubal celebra l'arrivo di Quaresma. A cavallo di un Mustang bianco

vedi letture

"Long live the king". Lunga vita al re. Che, giustamente, si presenta a cavallo di un caallo mustang di colore bianco: con un video discretamente trash, il Vitoria Sutebal ha celebrato sui propri canali social l'arrivo di Ricardo Quaresma, in Italia noto soprattutto come Trivela, ma in patria conosciuto come Mustang, dal nome della razza equina a cui, per velocità e potenza, fu accostato agli albori della sua carriera.

🐎 𝐌𝐔𝐒𝐓𝐀𝐍𝐆™ ao serviço do Rei. pic.twitter.com/0DWgg3d0KH — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020