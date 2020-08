Impresa del Porto, vince la Coppa di Portogallo in 10 per 60 minuti: 2-1 al Benfica

Grande impresa del Porto che si è aggiudicato la Coppa di Portogallo battendo il Benfica per 2-1 e giocando in dieci uomini per quasi 60 minuti. La squadra di Conceiçao infatti al 38' ha perso per doppio giallo Luiz Diaz ma nonostante l'inferiorità numerica nella ripresa è passata in vantaggio al 47' con Chancel Mbemba, che al 59' si è ripetuto firmando la doppietta. Non è bastato al Benfica il rigore di Carlos Vinicius per riaprire la partita e dopo il campionato così il Porto si aggiudica anche la Coppa nazionale.

COPPA DI PORTOGALLO - FINALE

Benfica-Porto 1-2