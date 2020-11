Inghilterra con 4 giocatori sotto i 21 anni: erano 61 anni che non succedeva

La presenza in contemporanea nell'undici dell'Inghilterra di Phil Foden, Declan Rice, Bukayo Saka e Mason Mount è un record. Erano 61 anni che i maestri del football non giocavano con 4 giocatori Under 21. L'ultima volta nel novembre del 1959 in un'amichevole contro l'Irlanda del Nord.