Inghilterra, la leggenda Lineker in autoisolamento: "Mio figlio ha accusato strani sintomi"

Gary Lineker, ex attaccante di Tottenham e Barcellona e della Nazionale inglese, ha comunicato sui propri account social di aver cominciato l'autoisolamento dopo che il figlio George ha accusato "alcuni sintomi strani. È quasi una settimana che è in questo stato e ha trascorso molto tempo con me. Io sono stato vigile, mi sono lavato le mani e sono stato a distanza, ma starò in isolamento, Vale la pena fare attenzione se si hanno questi sintomi, perché potreste inconsapevolmente avere il virus. Ho controllato tutto questo con un medico prima di condividere le informazioni. Prendetevi cura di voi stessi".