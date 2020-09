Inghilterra, Sterling: "Futuro brillante davanti a noi, dobbiamo continuare a crescere"

Trasferta vincente per l'Inghilterra che ha trionfato di misura in Islanda grazie ad un rigore trasformato da Raheem Sterling al 90'. Il giocatore del Manchester City dopo la gara ha detto: "E' un periodo strano, ma preferisco giocare le partite piuttosto che allenarmi. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Sapevamo che dovevamo sfidare noi stessi. Abbiamo continuato a giocare il nostro calcio, siamo rimasti compatti. Abbiamo preso il rigore, non avremmo dovuto subirlo, ma alla fine siamo stati fortunati. Abbiamo un e dobbiamo continuare a crescere come squadra".