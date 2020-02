vedi letture

Jiangsu, Olaroiu: "Aveva preso Bale, ma il Real Madrid cambiò idea dalla sera alla mattina"

Lo scorso luglio sembrava ormai fatto il passaggio di Gareth Bale allo Jiangsu Suning, ma dalla sera alla mattina tutto cambiò. Non lo scriviamo noi, lo dice uno dei diretti interessati, l'uomo che più di tutti già pregustava quel talento gallese nella sua squadra. Cosmin Olaroiu, tecnico della Jiangsu, l'ha rivelato a The National de Dubai: "L'affare era quasi fatto, il club aveva l'accordo con l'agente di Bale. E subito dopo lo ottenemmo anche con il Real Madrid. Ma poi non cosa successe. Persero delle amichevoli, soprattutto quella per 7-3 con l'Atletico Madrid, e poi cambiarono idea".