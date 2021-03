Kante svela un retroscena: "Il PSG mi cercò, ma mai parlato con Tuchel. Non ero interessato"

vedi letture

N'Golo Kantè, sembra essere rinato grazie a Thomas Tuchel. Il centrocampista francese è tornato a essere l'arma in più del Chelsea e ieri ha fornito una prestazione eccezionale in casa del Liverpool, contribuendo in maniera determinante a difendere il prezioso 1-0. Al sito ufficiale dei Blues, l'ex Leicester ha svelato un retroscena: "Sapevo che in passato c'erano dei contatti con il Paris Saint Germain, quando Tuchel era l'allenatore, ma non volevo andarci perché ero felice al Chelsea. Non ho mai parlato con lui a riguardo. Ora sto bene, gioco in un ruolo che mi piace e che ho ricoperto qui, a Leicester e in Nazionale. Non è solo il modo migliore per giocare per me, ma anche per la squadra".