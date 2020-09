Kazu Miura nella storia del Giappone: a 53 anni polverizza il record di anzianità in J-League

Kazuyoshi Miura è entrato nei libri dei record come il giocatore più anziano di sempre a disputare una partita di prima divisione giapponese. L'ex Genoa è infatti in campo con il suo Yokohama FC contro il Kawasaki, all'età di 53 anni, 6 mesi e 28 giorni. Un momento atteso 13 anni: la sua ultima apparizione in J-League risaliva al 2007. Kazu ha polverizzato il precedente primato stabilito da Masashi Nakayamadi con la maglia del Consadole Sapporo: nel 2012 giocò a 45 anni, 2 mesi e 1 giorno. Con Miura, nello Yokohama FC, gioca anche un altro vecchietto, nonché vecchia conoscenza del calcio italiano: Shunsuke Nakamura, che ha indossato la maglia della Reggina per tre stagioni e oggi ha 42 anni.