ufficiale Miura riparte (a 55 anni) dalla seconda divisione portoghese. Firma con l'Oliveirense

Al di là della carta d’identità. Che recita 55 anni, 56 il prossimo 26 febbraio. Kazuyoshi Miura prosegue a giocare a nei prossimi giorni scenderà in campo con il suo 17° club della sua carriera. L’ex attaccante, fra le altre, del Genoa ha infatti firmato per l’Oliveirense, club di seconda divisione portoghese dove militerà in prestito fino a giugno dallo Yokohama FC.