Koeman non pensa al mercato: "Abbiamo assenze pesanti, ma dobbiamo aspettare gennaio"

Nove punti in tre partite per il Barcellona nel girone di Champions. Ronald Koeman può essere soddisfatto per l'andamento dei suoi, anche se in campionato le cose non vanno bene e gli infortuni aumentano. Tanti temi affrontati nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev, a cominciare dall'assenza di Messi e de Jong dalla lista dei convocati: "È un buon momento per far riposare Messi e de Jong. Hanno giocato tutte le partite, con il Barça e con le loro nazionali. Messi ha fatto un lungo viaggio e il calendario è molto duro, bisogna proteggere i giocatori perché è difficile che restino in forma".

L'avversario: "La Dinamo ha giocato molto bene al Camp Nou e ci ha messi in difficoltà. Recupereranno diversi giocatori e giocheranno con grande intensità, quindi ci renderanno la vita difficile".

Differenze tra Liga e Champions: "Siamo convinti che a fine anno arriveremo primi in campionato, la squadra è ambiziosa. La Champions è diversa: sarà molto difficile vincerla, dipenderà anche dagli avversari che affronteremo".

L'infortunio di Piqué: "È un giocatore molto importante, perché è qui da tanto tempo e ha contribuito a molti successi. È un peccato ma dobbiamo accettarlo e capire quanto tempo ci vorrà".

Il mercato: "Non è il momento di parlarne, non possiamo fare operazioni in entrata fino a gennaio. Stiamo cercando e abbiamo già cercato due o tre elementi, ci sono ruoli che necessitano di rinforzi. Sappiamo che oggi non possiamo fare nulla e dobbiamo pensare di dare ai giovani l'opportunità di giocare e di crescere. A gennaio, se ci sarà occasione, potrà succedere qualsiasi cosa".