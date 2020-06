La linea verde per ritrovare il bel gioco: il Barcellona può fidarsi di Fati e Puig

"L’ingresso di Ansu Fati e Riqui Puig ci ha dato dinamismo. Ci ha reso più facile la gestione del pallone". Quique Setien ha elogiato i due canterani che ieri sono stati protagonisti nella vittoria contro l'Athletic Club. Un successo arrivato nella ripesa, dopo che per oltre un'ora i catalani non erano riusciti ad abbattere il muro basco, nonostante la presenza da primo minuto del tridente titolare formato da Messi, Suarez e Griezmann.

Linea giovane per il rush finale - Il Barcellona sembra una squadra molto lontana da quella ammirata in passato: più lenta, prevedibile, e troppo legata alle giocate del suo numero 10. Griezmann, costretto ad agire da esterno, non rende al meglio delle sue possibilità; la manovra è avvolgente ma poco efficace. Ecco, così, che si rende indispensabile la ricerca di nuove soluzioni e soprattutto di nuovi protagonisti: forze fresche, come i due giovani che hanno dimostrato di poter dare un contributo importante alla causa, e che potrebbero avere sempre più possibilità di mettersi in mostra. Gattuso e il Napoli dovranno prestare molta attenzione a questa possibile rivoluzione.