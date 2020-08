Le aperture a Barcellona - Ai quarti! Messi conduce il Barça a Lisbona

vedi letture

Al Camp Nou finisce 3-1, ma il Napoli non sfigura. Rino Gattuso ha di che rammaricarsi, perché c'è stata soltanto una mezzora di buio e tanto è bastato al Barcellona per ipotecare il passaggio del turno. Lenglet sugli sviluppi di calcio d'angolo, Messi con una prodezza inarrivabile, Suarez su calcio di rigore: tre reti che mettono la strada in discesa per Setien e gli regalano la Final Eight di Lisbona. E da Barcellona esultano, non potrebbe essere altrimenti. Ecco le aperture dei due quotidiani catalani.

Mundo Deportivo:

"Messi conduce il Barça a Lisbona".

Sport:

"Ai quarti!".