Le aperture in Inghilterra - Liverpool verso il titolo. Rodgers e il Coronavirus

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 30 maggio 2020:

Sun Sport

"Liverpool: vinceremo lo scudetto ovunque!"

A trent'anni di distanza dall'ultima volta, i Reds sono a un passo dalla vittoria della Premier League grazie alla ripresa del campionato. I tifosi, però, non potranno festeggiare dal vivo con il loro Liverpool. E il Sun, a tal proposito, riporta le parole di Klopp: non è importante la location, l'importante sarà conquistare il titolo.

Star Sport

"Bren: il mio inferno per il virus"

Il tecnico del Leicester, Brendan Rodgers, è riuscito a sconfiggere il Coronavirus dopo una dura lotta. Lo Star, in prima pagina, ha voluto inserire il volto del mister delle Foxes che ha anche commentato la propria guarigione: "Ti senti così debole, non riesci a sentire i sapori e gli odori".

Mirror Sport

"Rodgers: il mio shock per il Covid"

Il tecnico del Leicester ha rivelato che insieme alla moglie è stato colpito dal coronavirus: 'Abbiamo perso l'olfatto, il gusto e tutte le nostre forze ma siamo stati fortunati'. E spiega anche la tanta fatica per riuscire a camminare. Il tutto sulla prima pagina sportiva del Mirror.

Daily Express Sport

"La mia agonia per il virus"

Un titolo forte per una situazione difficile. Ennesimo titolo di giornata su Brendon Rodgers, con il manager delle Foxes che si è detto grato per essere tornato a stare bene dopo essere stato colpito dal Covid-19.